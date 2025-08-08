Kandilli duyurdu! Adana'da deprem

  1. Ekonomim
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Adana Kozan'da, saat 11.40'ta 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Karahamzalı Mahallesi olarak belirlendi.

Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem saat 11.40’ta gerçekleşti. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

