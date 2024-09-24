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Kandilli duyurdu! Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında Türk karasularında 3,4 büyüklüğünde deprem bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Akdeniz'de deprem
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Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında Türk karasularında 3,4 büyüklüğünde deprem bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5 km olarak belirlendi.

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