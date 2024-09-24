Kandilli duyurdu! Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında Türk karasularında 3,4 büyüklüğünde deprem bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında Türk karasularında 3,4 büyüklüğünde deprem bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/TIvEv96Jvv
24.09.2024, 08:43:54 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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