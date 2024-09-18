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Kandilli duyurdu! Amasya'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.4 km olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Amasya'da deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem 5,4 km derinlikte gerçekleşti.

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