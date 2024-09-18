Kandilli duyurdu! Amasya'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.4 km olarak belirlendi.
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Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem 5,4 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 18, 2024
ULUKOY-(MALATYA) https://t.co/KHIuZ747Q6
18.09.2024, 09:58:41 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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