Kandilli duyurdu: Antalya yine sallandı
Antalya bugün yeniden sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 13.26'da Antalya Akseki Cimiköy'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2025
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) https://t.co/jn7nty7MKP
09.12.2025, 13:26:21 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli