  3. Kandilli duyurdu: Antalya yine sallandı
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Antalya Akseki Cimiköy'de saat 13.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya bugün yeniden sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 13.26'da Antalya Akseki Cimiköy'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.