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Kandilli duyurdu! Antalya'da gece saatlerinde korkutan deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4.1 olarak kaydetti.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Antalya'da gece saatlerinde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntının yerin 18.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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