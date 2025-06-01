Kandilli duyurdu! Antalya'da gece saatlerinde korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4.1 olarak kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntının yerin 18.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 31, 2025
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01.06.2025, 01:19:10 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 18.0 km#Kandilli