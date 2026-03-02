Kandilli duyurdu: Antalya'da korkutan deprem

  1. Ekonomim
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 07.58'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, denizde meydana gelen deprem, yerin 77 kilometre derinliğinde oluştu.

