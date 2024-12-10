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Kandilli duyurdu! Ayvalık açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi, Ayvalık açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Ayvalık açıklarında deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ayvalık açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 5,7 km derinlikte gerçekleşti.

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