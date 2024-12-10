Kandilli duyurdu! Ayvalık açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi, Ayvalık açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ayvalık açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 5,7 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2024
EGE DENIZI https://t.co/QQ5IJMZf1C
10.12.2024, 15:29:42 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
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