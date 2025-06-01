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Kandilli duyurdu: Balıkesir sallandı

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Manyas ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.15’te gerçekleşen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Balıkesir sallandı
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 10.15’te merkez üssü Balıkesir Manyas'ın Süleymanlı Mahallesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.

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