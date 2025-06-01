Kandilli duyurdu: Balıkesir sallandı
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Manyas ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.15’te gerçekleşen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 10.15’te merkez üssü Balıkesir Manyas'ın Süleymanlı Mahallesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 1, 2025
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) https://t.co/CnVBOrHgk0
01.06.2025, 10:15:32 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
Gündem