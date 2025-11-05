  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Takip Et

Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.5 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sarsıntının yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyuruldu.

Gündem
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken PKK'ya gerek yok
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi