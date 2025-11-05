Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2025
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/d68DHMAH1g
05.11.2025, 09:35:23 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 8.5 km#Kandilli
