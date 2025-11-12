Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyuruldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 12, 2025
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/JeZhguPzu0
12.11.2025, 12:06:58 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
