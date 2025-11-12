  1. Ekonomim
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyuruldu.

