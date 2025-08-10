Kandilli duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, sabah 04.46’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntının ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı’da saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 8.8 kilometre olarak duyuruldu.
Sabah saatlerinde de bir deprem meydana gelmişti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depreminn yerin 6.97 km derinliğinde olduğu bildirilmişti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 10, 2025
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/des4McyfZj
10.08.2025, 12:27:31 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 8.8 km#Kandilli