  3. Kandilli duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Kandilli duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, sabah 04.46’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntının ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı’da saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 8.8 kilometre olarak duyuruldu.

Sabah saatlerinde de bir deprem meydana gelmişti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depreminn yerin 6.97 km derinliğinde olduğu bildirilmişti.

