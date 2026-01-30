Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.40'da meydana gelen deprem yerin 6.2 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2026
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/fxqKXGXdFy
30.01.2026, 10:40:04 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
