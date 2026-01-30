  1. Ekonomim
Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.40'da meydana gelen deprem yerin 6.2 kilometre derininde gerçekleşti.

