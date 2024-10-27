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Kandilli duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'in Hamidiye-Bigadiç bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremin derinliği 10.0 kilometre olarak belirlendi. 

3.6 büyüklüğünde sarsıntı

Saat 11.56'da Balıkesir’in Hamidiye-Bigadiç bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 10.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.

 

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