Kandilli duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremin derinliği 10.0 kilometre olarak belirlendi.

3.6 büyüklüğünde sarsıntı

Saat 11.56'da Balıkesir’in Hamidiye-Bigadiç bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 10.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.