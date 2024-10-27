Kandilli duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'in Hamidiye-Bigadiç bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremin derinliği 10.0 kilometre olarak belirlendi.
3.6 büyüklüğünde sarsıntı
Saat 11.56'da Balıkesir’in Hamidiye-Bigadiç bölgesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 10.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2024
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) https://t.co/9YY4eFit2P
27.10.2024, 11:56:06 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2024-10-27
Saat:11:56:06 TSİ
Enlem:39.37222 N
Boylam:28.01583 E
Derinlik:12.58 km
Detay:https://t.co/v80fwtaUlE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi