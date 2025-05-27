Kandilli duyurdu! Bingöl’de şiddetli deprem

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl’ün Kığı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.0 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 16.51’de gerçekleşti. Deprem halk arasında paniğe neden oldu.

AFAD depremi 3.6 olarak paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise sosyal medya hesabından depremin büyüklüğünü 3.6 olarak paylaştı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.