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Kandilli duyurdu! Çorum'da peş peşe iki deprem

Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesinde art arda iki deprem yaşandığını açıkladı. İlk deprem 3.6 büyüklüğünde gerçekleşirken, kısa süre sonra 3.5 büyüklüğünde bir başka sarsıntı meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Çorum'da peş peşe iki deprem
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Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Peş peşe iki deprem 

Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.

 

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