Kandilli duyurdu! Çorum'da peş peşe iki deprem
Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesinde art arda iki deprem yaşandığını açıkladı. İlk deprem 3.6 büyüklüğünde gerçekleşirken, kısa süre sonra 3.5 büyüklüğünde bir başka sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Peş peşe iki deprem
Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2024
EMIRSAH-BAYAT (CORUM) https://t.co/d883DswubE
11.11.2024, 11:33:32 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 9.0 km#Kandilli