  3. Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.5 km olarak ölçüldü. Vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu.

Deprem çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 13.15 kilometre olarak açıklandı. Deprem Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'nin yanı sıra, Batman ve Muş'ta da hissedildi. 

