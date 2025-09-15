  1. Ekonomim
Kandilli Rasathanesi Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.53'te yaşanan sarsıntının derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 12,8 kilometre olarak ölçüldü ve saat 06.53’te gerçekleşti. Deprem, Ege Denizi kıyısındaki illerde de hissedildi.

