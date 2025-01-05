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Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Kilimli'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'da saat 15:13'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Söz konusu sarsıntının derinliği 5 km olarak kaydedildi.

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