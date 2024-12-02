Kandilli duyurdu! Kars'ta korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kars'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kars-Ermenistan sınırında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken, AFAD 3.2 olarak duyurdu.
Depremin derinliği 13.5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 2, 2024
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) https://t.co/5tc8S6Mj8r
02.12.2024, 07:38:19 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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