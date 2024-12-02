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Kandilli duyurdu! Kars'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kars'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Kars'ta korkutan deprem
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Kars-Ermenistan sınırında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken, AFAD 3.2 olarak duyurdu.

Depremin derinliği 13.5 kilometre olarak ölçüldü.

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