Kandilli duyurdu: Konya'da deprem
Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Akören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Konya’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, bugün saat 07.55’te merkez üssü Akören ilçesine bağlı Dutlu mevkii olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 9,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
DUTLU-AKOREN (KONYA) https://t.co/KPX2FIZuOi
01.02.2026, 07:55:13 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 9.2 km#Kandilli