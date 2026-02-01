  1. Ekonomim
Kandilli duyurdu: Konya'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Akören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli duyurdu: Konya'da deprem
Konya’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, bugün saat 07.55’te merkez üssü Akören ilçesine bağlı Dutlu mevkii olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 9,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.