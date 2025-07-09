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Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem

Kandilli Rasathanesi Kütahya'nın Aydınlı-Emet ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem
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Kütahya'nın Aydınlı-Emet ilçesinde bugün 10:06 sularında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5.0 olarak açıkladı.

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