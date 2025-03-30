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Kandilli duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.16'da Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre,Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.0 olarak bildirildi

Sabah saat 09.16'da meydana gelen sarsıntının derinliğinin 5.0 olduğu kaydedildi.

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