Kandilli duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.16'da Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre,Malatya'nın Kale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.0 olarak bildirildi
Sabah saat 09.16'da meydana gelen sarsıntının derinliğinin 5.0 olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 30, 2025
CANAKCI-KALE (MALATYA) https://t.co/jRg3VnzP21
30.03.2025, 09:16:21 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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