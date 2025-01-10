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AFAD duyurdu: Büyükçekmece açıklarında deprem

İstanbul açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Büyükçekmece açıklarında deprem
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Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 5.9 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 6.83 km derinliğinde gerçekleşti.

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