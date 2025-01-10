AFAD duyurdu: Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 5.9 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/kbG2HJ6Gtm
10.01.2025, 12:24:55 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 6.83 km derinliğinde gerçekleşti.