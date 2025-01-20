  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli duyurdu! Şanlıurfa'da korkutan deprem
Takip Et

Kandilli duyurdu! Şanlıurfa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli duyurdu! Şanlıurfa'da korkutan deprem
Takip Et

Şanlıurfa'nın Açıkyazı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği açıklandı.

İYİ Partili Belediye Başkanı Yemliha Göktaş partisinden istifa ettiİYİ Partili Belediye Başkanı Yemliha Göktaş partisinden istifa ettiGündem

 

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarıİSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarıAktüel

 

 

Gündem
Okulda şampanya patlatan öğretmenler için karar verildi!
Okulda şampanya patlatan öğretmenler için karar verildi!
İYİ Partili Belediye Başkanı Yemliha Göktaş partisinden istifa etti
İYİ Partili Belediye Başkanı Yemliha Göktaş partisinden istifa etti
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Tehditkar açıklamalar kabul edilemez
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Tehditkar açıklamalar kabul edilemez
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı