Kandilli duyurdu! Şanlıurfa'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Şanlıurfa'nın Açıkyazı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 20, 2025
ACIKYAZI-(SANLIURFA) https://t.co/ozB6IE1c7z
20.01.2025, 16:06:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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