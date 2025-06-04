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Kandilli duyurdu! Şırnak'ta deprem

Kandilli Rasathanesi, Şırnak İdil'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Şırnak'ta deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Şırnak’ın İdil ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.11’de gerçekleşen depremin yerin 5.7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

 

 

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