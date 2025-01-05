Kandilli duyurdu: Tekirdağ'da korkutan deprem!
Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi, saat 18.00'da Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3,5 büyüküğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 3,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) https://t.co/13e6fzonUW
05.01.2025, 18:00:04 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
Gündem