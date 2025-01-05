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Kandilli duyurdu: Tekirdağ'da korkutan deprem!

Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Tekirdağ'da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi, saat 18.00'da Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3,5 büyüküğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 3,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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