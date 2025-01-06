Kandilli duyurdu: Trabzon'da korkutan deprem!
Trabzon'un Akçabat ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Trabzon'un Akçabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde saat 00:12'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 2,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON) https://t.co/en0N9dUVSG
06.01.2025, 00:12:37 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 2.9 km#Kandilli
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