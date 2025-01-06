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Kandilli duyurdu: Trabzon'da korkutan deprem!

Trabzon'un Akçabat ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Trabzon'da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Trabzon'un Akçabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde saat 00:12'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 2,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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