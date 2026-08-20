Kandilli Rasathanesi: Adalar açıklarında 55 saatte 117 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar’ın güneyinde 18 Ağustos saat 06:00 ile 20 Ağustos saat 13:00 arasında büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen 117 deprem kaydedildiğini açıkladı. Hareketliliği “zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi” olarak nitelendiren Kandilli, bölgedeki sismik aktivitenin 7/24 izlendiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar’ın güneyinde son günlerde yoğunlaşan sismik hareketliliğe ilişkin yeni verileri paylaştı.
Buna göre 18 Ağustos saat 06:00 ile 20 Ağustos saat 13:00 arasında yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı alanda büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle 19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremlerin odak mekanizmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Açıklamaya göre söz konusu depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahip. Depremlerin kaynak mekanizmalarının birbiriyle oldukça uyumlu olduğu belirtilirken, bu durum sarsıntıların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde meydana geldiğine işaret ediyor.
Kandilli, mevcut sismik hareketliliği “zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman görülebildiği vurgulandı.
Bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özelliklerinin 7 gün 24 saat izlendiği ve ayrıntılı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.
18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir.— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2026
19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü…