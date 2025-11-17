  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli Rasathanesi, Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu
Takip Et

Kandilli Rasathanesi, Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yürütülen Deprem Erken Uyarı Sistemi, 2 Ekim'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki Marmara depreminde ilk uyarıyı 8,4 saniyede üretti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi, Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu
Takip Et

Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden Marmara'da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti.

Marmara'da istasyonların veri iletim altyapısı yenilenerek Kandilli'ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü.

Gerçek zamanlı veri özel erken uyarı yazılımlarına aktarılırken yazılımlar, depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anlık değerlendirerek uyarı üretiyor.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test niteliği taşıdı.

Sismik dalgaların karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılımlar, hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti.

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi.

Yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor.

Deprem erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı geliştirme planı hazırlayan KRDAE, Türkiye'nin dört bir yanında düşük gecikmeli yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının geliştirilmesi ve erken uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak yazılım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

Kiralar ikiye katlanmıştı: Deprem konutları fiyatları geriye çektiKiralar ikiye katlanmıştı: Deprem konutları fiyatları geriye çektiEkonomi
Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle