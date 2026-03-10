Kandilli ve AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem

  1. Ekonomim
Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem Antalya Körfezi'nde saat 14.20'de yerin 84 kilometre derinliğinde oldu. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 84.4 olarak ölçüldü.