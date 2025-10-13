Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.55'te yaşanan depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
