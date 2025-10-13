  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Takip Et

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.55'te yaşanan depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Takip Et

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Gündem
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansür veya başka bir şey kastetmedim
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansürü kastetmedim