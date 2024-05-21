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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan güne peş peşe 2 depremle uyandı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah Erzincan'da, 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan güne peş peşe 2 depremle uyandı
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 06:23'te gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

06:33'te meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.