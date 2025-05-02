Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de deprem
Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 2,3 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İzmir’in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinlği 2,3 km olarak ölçüldü
Saat 13.31’de kaydedilen depremin merkez üssünün Camönü Mahallesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 2.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
CAMONU-MENDERES (IZMIR) https://t.co/jy04gVo8Bb
02.05.2025, 13:31:08 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.3 km#Kandilli