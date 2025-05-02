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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de deprem

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 2,3 km olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir'de deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İzmir’in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinlği 2,3 km olarak ölçüldü

Saat 13.31’de kaydedilen depremin merkez üssünün Camönü Mahallesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 2.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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