Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 07.43 sıralarında deprem oldu.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 7, 2025
CANAKCI-KALE (MALATYA) https://t.co/medkvhrNI5
07.01.2025, 07:43:26 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
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