  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Takip Et

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Takip Et

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 07.43 sıralarında deprem oldu.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.

Gündem
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu: Olan olmuştu
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu dolandırıcıların kurbanı oldu
Özel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildi
Özel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildi
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
17 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 65 şüpheli yakalandı
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"