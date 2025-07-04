Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 12.30'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 4, 2025
KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) https://t.co/9dWECJCBIk
04.07.2025, 12:30:52 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
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