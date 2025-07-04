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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem!
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 12.30'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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