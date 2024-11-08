Kandilli Rasathanesi İstanbul kıyıları için Tsunami Çalıştayı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul AFAD, İstanbul kıyı belediyeleri, üniversiteler ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) katılımıyla gerçekleştirilen ve güncel çalışmaların ele alındığı çalıştayda, KRDAE tarafından yayınlanan tsunami erken uyarı mesajlarının ilçe belediyelere ulaşmasından sonra uygulanacak işleyiş prosedürlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedeflendi.

“46 tsunami mesajı paylaştık”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 1 Temmuz 2012’den bu güne 31’i bilgi, 9’u tavsiye ve 6’sı da uyarı olmak üzere 46 tsunami mesajı yayınladıkları bilgisini de paylaştı. Türkiye’de deprem riskinin sürekli olduğunu, kıyı şeridinde meydana gelebilecek depremlerde tsunami olabileceğini, özellikle gaz dolum tesisleri, nükleer santral gibi kritik altyapı ve yerleşimin yoğun olduğu kıyılarda buna hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Özel, “Türkiye’de yaklaşık 8 bin 300 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridindeki tüm denizlerde tsunamiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2017 yılında Muğla’nın Bodrum ve 2020 yılında İzmir’in Seferihisar ilçelerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan tsunamiler bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı.

KRDAE 7/24 deprem ve tsunami gözlemi yapıyor

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Özel sunumunda, “297 sismik sensör ve ulusal/uluslararası iş birlikleriyle verisi alınan istasyonlar sayesinde deprem çözümlerini 7/24 yapıyoruz. Ayrıca tsunami uyarı mesajlarında kullanmak amacıyla Harita Genel Müdürlüğü’nün (HGM) 20 mareograf istasyonu ile KRDAE tarafından işletilen 28 çok disiplinli tsunami erken uyarı ve gözlem istasyonundaki basınç, nem, sıcaklık gibi sensörlerle deniz seviyesi ve atmosferik değişiklikler kesintisiz gözleniyor” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Türkiye’deki ilk “Tsunamiye Hazır Kent” oldu

Denizde gerçekleşen ve tsunami potansiyeli bulunan depremlerin UNESCO nezdinde NEMATWS bölgesinde tsunami hazırlık ve farkındalık çalışmalarının artmasına da vesile olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özel, “UNESCO koordinasyonunda yürüttüğümüz LastMile (Bodrum) ve CoastWAVE (Büyükçekmece) projeleri kıyı kentlerinin tsunamiye karşı direncinin arttırılması çalışmalarında önemli rol oynadı. Geçtiğimiz iki sene boyunca İstanbul Büyükçekmece pilot bölgesinde yürütülen ‘Tsunamiye Hazır Tanınırlık Programı’ uygulaması neticesinde Büyükçekmece, ‘Doğu Akdeniz ve Avrupa’da Tsunamiye Hazır Kent’ olarak UNESCO tarafından Avrupa’da tanınan ikinci, Türkiye’deyse ilk kent oldu” diye konuştu.