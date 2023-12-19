Kandilli Rasathanesi son noktayı koydu: Marmara'daki depremler İstanbul depreminin habercisi mi?

Uzmanlar, son 1 ayda Marmara Denizi'nde yaşanan hafif ve orta şiddetteki depremlerin, olası İstanbul depreminin habercisi olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede en son 17 Aralık'ta Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde olduğunu belirlediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nde, 4 Aralık'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Özener, bu depremin de Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen güney kolu üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Özener, bu depremlerin birbirinden farklı iki kol üzerindeki depremler olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda da Marmara Bölgesi'nde yılda yaklaşık ortalama 900 tane depremimiz var. Bu 900 depremin 4 ila 5 tanesi, 4'ün üzerinde depremler. Dolayısıyla aslında bu yıl içinde de baktığımız gibi bunlar normal sismik aktivite yoğunluğu içerisinde değerlendirilebilir" dedi.

"Günde 80 ila 100 arasında depremler oluyor"

Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem beklendiğini belirten Özener, "Bu dünya üzerindeki bütün bilim insanlarının hemfikir olduğu bir konu. Böyle bir depremi maalesef biz göreceğiz. Biz toplum olarak, karar vericileri olarak bu depreme ne kadar hazırız? Biz bu konuda yoğunlaşsak aslında, deprem zararlarının azaltılması yönünde çabalarımızı yoğunlaştırsak daha faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Prof. Dr. Özener, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden dolayı Türkiye'de 2023 yılının çok yoğun geçtiğini kaydederek, "55 binin üzerinde deprem oldu şu ana kadar. Ama bu büyüklükte bir deprem olmasa dahi, yaklaşık 20-25 bin her yıl ortalama deprem oluyor. Yani günde 80 ila 100 arasında tüm Türkiye'de ve yakın çevresinde depremler olmakta. Yani maalesef ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu kabul edip bununla birlikte yaşamamız lazım." diye konuştu.

Marmara Denizi'nde son 1 ayda ne kadar deprem oldu?

Marmara Denizi üzerinde son bir aydaki depremlere bakıldığında, en büyük deprem 4 Aralık'ta Gemlik Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Bu tarihte yaşanan deprem Bursa, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da birçok noktadan hissedildi.

Aynı gün birbirine yakın noktalarda 3,1, 3,2 , 3,3, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde depremler de meydana geldi.

Bu depremin ardından 6 Aralık'ta da Gemlik Körfezi, Mudanya yakınlarında 3,1 büyüklüğünde, 9 Aralık'ta Çınarcık'ta 3 büyüklüğünde, 13 Aralık'ta ise yine Gemlik Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde depremler oldu.

En son Yalova Çınarcık'ta 17 Aralık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Kocaeli gibi birçok il ve ilçeden de hissedildi.