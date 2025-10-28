Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti merkezde 8 ölçüldü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Balıkesir'de yaşanan depremle ilgili ön değerlendirme raporu yayımladı.
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi.
Kandilli Rasathanesi depremle ilgili yayımladığı ön raporda şu ifadelere yer verdi:
27 Ekim 2025 tarihinde Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) (39.1855 K 28.1963 D) merkez üssünde yerel saat ile 22:48'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.0 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 10.3 km olup sığ odaklı bir depremdir.
Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir.