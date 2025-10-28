Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti merkezde 8 ölçüldü

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi.

Kandilli Rasathanesi depremle ilgili yayımladığı ön raporda şu ifadelere yer verdi:

27 Ekim 2025 tarihinde Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) (39.1855 K 28.1963 D) merkez üssünde yerel saat ile 22:48'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.0 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 10.3 km olup sığ odaklı bir depremdir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir.