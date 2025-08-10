Kandilli’den Balıkesir depremi ön raporu: Tsunami uyarıları AFAD ve bölge ülkelerine gönderildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ön raporunu yayımladı.

Depremin ön raporu şu şekilde:

10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VII olduğunu göstermektedir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir.