  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli’den Balıkesir depremi ön raporu: Tsunami uyarıları AFAD ve bölge ülkelerine gönderildi
Takip Et

Kandilli’den Balıkesir depremi ön raporu: Tsunami uyarıları AFAD ve bölge ülkelerine gönderildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ön raporunu yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli’den Balıkesir depremi ön raporu: Tsunami uyarıları AFAD ve bölge ülkelerine gönderildi
Takip Et

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ön raporunu yayımladı.

Depremin ön raporu şu şekilde: 

10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VII olduğunu göstermektedir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir.

 

Kandilli’den Balıkesir depremi ön raporu: Tsunami uyarıları AFAD ve bölge ülkelerine gönderildi - Resim : 1

Gündem
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması: İletişim paketi tanımlandı
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması
Balıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür açıkladı
Balıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür açıkladı
Akıllı telefonlar 6.1 büyüklüğündeki depremi 30 saniye önce bildirdi
Akıllı telefonlar 6.1 büyüklüğündeki depremi 30 saniye önce bildirdi
Balıkesir'de çöken binadan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı! İşte o anlar...
Balıkesir'de çöken binadan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı! İşte o anlar...
Balıkesir' depremi için günler öncesinden uyarmıştı! Prof. Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama
Balıkesir' depremi için günler öncesinden uyarmıştı! Prof. Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama
Balıkesir Sındırgı'da 10 bina yıkıldı! Başkan Sak: Bazı bölgelerden haber alamıyoruz
Balıkesir Sındırgı'da 10 bina yıkıldı! Başkan Sak: Bazı bölgelerden haber alamıyoruz