Kandıra'da Rus tankerinde patlama: Geminin batma riski var

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı.

Vali Aktaş: Mürettabat tahliye edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, gemiye ulaşıldığını ve mürettebatın tahliyesinin yapıldığını kaydetti. Aktaş, mürettebatın durumunun iyi olduğunu ve gemideki yangının ise devam ettiğini söyledi.

İki gemi ve uçak sevk edildi

Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi ve bir uçağın sevk edildiği öğrenildi.

Patlamanın sebebi mayın olabilir

Reuters'da yer alan habere göre ise yangının mayından olabileceği belirtildi.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından Karadeniz'de KAIROS tankerine yangın çıktığı ihbarina ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankerinde, Türk kıyılarından 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alındı.

Açıklamada "Gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir." denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.