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Kandıra'da üç gün süreyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişler üç gün süreyle yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kandıra'da üç gün süreyle denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.

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