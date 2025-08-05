Kandıra'da üç gün süreyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişler üç gün süreyle yasaklandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.
Gündem