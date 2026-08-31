Kani Torun istifa etti, Yeni Yol'a bu kez destek YRP'den geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin sandalye sayısı düşerken, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) yapılan yeni katılımla Meclis'te grup kurma yeterliliği korundu.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü.
Torun’un, DEM Parti’ye katılması bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.
CHP'den Ali Fazıl Kasap, desteğe gitmişti
Geçtiğimiz haftalarda da Mustafa Bilici'nin istifasının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla yeniden grup kurma yeterliliğine ulaşmıştı.
Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.