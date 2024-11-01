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Kanlı güzergah: TUSAŞ'a saldıran teröristler Sivas'tan Ankara'ya taksiyle gitmiş 

TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristler Ankara’ya Kangal’dan taksiyle gitti.

Haber Merkezi
İHA
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Kanlı güzergah: TUSAŞ'a saldıran teröristler Sivas'tan Ankara'ya taksiyle gitmiş 
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Edinilen bilgilere göre TUSAŞ’taki terör saldırısını düzenleyen terör örgütü PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri düşünülürken Divriği'den Kangal’a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gittikleri tespit edildi.

Teröristlerin saldırıdan önce TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü gözaltında

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti. Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal’da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltında olduğu öğrenildi.

Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesindeki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.

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