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'Kanserin çözümünü buldum' demişti: Emekli doktor ölü bulundu

Kanseri tedavi etme konusunda alternatif tıp yaklaşımlarıyla bilinen ve bu konuda 26 farklı çalışma yapan Doktor Savan Günay evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
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'Kanserin çözümünü buldum' demişti: Emekli doktor ölü bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor, evinde ölü bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kanser tedavisi üzerinde çalışıyordu

Dr. Günay, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu.

Mayıs ayında yaptığı açıklamada "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten buldum o nedenle Magna Lunacayı çıkardım... Bana yapmadıklarını bırakmadılar" demişti.

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