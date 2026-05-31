Kanye West sahneden duyurdu: Rekor kırdık!

ILS Vision tarafından organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanından müzikseverleri buluşturan etkinlikte beklenen an geldi; dünyaca ünlü rapçi Kanye West hayranlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı.

Sabaha kadar sürecek olan ve görsel bir şölene dönüşen programda, Kanye West'in performansının yanı sıra 'before party' ve 'after party' etkinlikleri, DJ performansları, lazer ve ışık şovları da katılımcılara sunuluyor. Müzik şöleninde ayrıca Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi sevilen isimlerin de sahne alacağı belirtildi. Her yaş grubundan dinleyicinin katıldığı dev organizasyonda, 16 yaşından küçük çocukların alana ancak ebeveynlerinin refakatiyle girebildiği hatırlatıldı.

Ulaşım çilesine rağmen stadyum hızla doldu

Kanye West'in sahne almasından önceki saatlerde, binlerce izleyici stadyumdaki yerini almaya başladı. Yollarda ve toplu taşımada yaşadıkları ulaşım çilesine rağmen etkinlik öncesindeki heyecanlarını koruyan müzikseverler, dev alanı kısa sürede hınca hınç doldurdu.

Konser öncesi metroda 'izdiham' yaşandı

Tarihi konserin perde arkasında kalan en büyük zorluk ise ulaşım oldu. Etkinlik saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın edince, özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda büyük bir izdiham yaşandı.

İstasyonlardaki peronlar ve koridorlar kısa sürede tamamen dolarken, yolcular kalabalıktan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluştu; stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler insan seli nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü bir şekilde sağlamak için yoğun çaba sarf ederken, yetkililer dev konserin çıkışında da benzer bir ulaşım krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kanye: En yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık