  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak
Takip Et

Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamayan sıcak hava balonları turu yarın da iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak
Takip Et

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da, turistlerin ilgi gösterdiği gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine olanak sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi.

Yetkililer, turların mevsimsel hava koşullarının normalleşmesi ile yeniden gerçekleştirileceğini aktardı.

Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldıValilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldıGündem
Gündem
Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı
Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı
ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı!
ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı!
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
Maliye vergide kaosu bitiriyor! Vatandaş rahat nefes alacak
Maliye vergide kaosu bitiriyor! Vatandaş rahat nefes alacak
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Zonguldak'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Zonguldak'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı