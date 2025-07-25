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Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli: İptal edildi

Kapadokya’nın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı sunan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle 2 gündür yapılamıyor. Beklenen rüzgar nedeniyle turlar yarın da yapılamayacak.

Haber Merkezi
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Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli: İptal edildi
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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, gün doğumunda yapılan sıcak hava balon turları, sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

Balon turları iptal edildi!

Balon turları, etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi. Hava koşullarının normale dönmesi ve rüzgarın etkisini yitirmesi durumunda turların pazar günü yeniden başlayacağı öğrenildi.

Hava şartları elverişliyse izin veriliyor

Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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