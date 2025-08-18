Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Kapadokya'da navigasyon hatası nedeniyle yanlış yola giren bir sürücü, aracını kurtarma çabasını esprili bir dille anlattı. Sosyal medyada paylaştığı gönderide, "Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadesini kullanarak yaşadığı zorlu anları mizahi bir dille aktardı.
