  3. Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi

Kapadokya'da navigasyon hatası nedeniyle yanlış yola giren bir sürücü, aracını kurtarma çabasını esprili bir dille anlattı. Sosyal medyada paylaştığı gönderide, "Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadesini kullanarak yaşadığı zorlu anları mizahi bir dille aktardı.

Kapadokya'da navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola giren bir sürücü, aracını zorlukla kurtardı. Yaşadığı komik durumu sosyal medyada "Bütün turistlere gösterdim" diyerek esprili bir dille anlattı.

"Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam"

Sürücü "Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, sürücünün mizahi yaklaşımı sosyal medyada gündem oldu.

