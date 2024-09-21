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Kapadokya'da ilginç kaza: Balon, manzarayı izleyenlerin arasına daldı, otomobili havalandırdı

Kapadokya'da sıcak hava balonu manzarayı izleyenlerin arasına daldı. Görevliler balona tutunarak hızını yavaşlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Balon, bölgede bulunan bir araca takıldı. Sıcak hava balonu  yükselirken kısa süreliğine beraberinde otomobili de havaya kaldırdı.

Haber Merkezi
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Kapadokya'da ilginç kaza: Balon, manzarayı izleyenlerin arasına daldı, otomobili havalandırdı
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Kapadokya'da ilginç bir kaza yaşandı. Bir sıcak hava balonu, gün doğumunu izlemek isteyen turistlerin arasına daldı. Görevliler balona tutunarak hızını yavaşlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Balon, bölgede bulunan bir araca takıldı. Sıcak hava balonu yükselirken kısa süreliğine beraberinde otomobili de havalandırdı.

Araçta hasar meydana geldiği görülürken iniş ekibi ile çevredekilerin yaşadığı panik anları sosyal medyada da gündem oldu.

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