  Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı
Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ramazan Bayramı tatilinde sıcak hava balonu turları gerçekleştirilemedi.

Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı
Nevşehir ve çevresinde etkili olan rüzgar ve sağanak, sıcak hava balonu turlarına engel oldu. 17 Mart tarihinden beri zaman zaman hızını artıran rüzgar ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanından gün doğumu vaktinde havalanan ve peribacaları ile kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balonu turları, 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Tur aktivitesinin önümüzdeki hafta hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.

Balon turları bölgede uygun hava koşullarında yılda ortalama 220 gün yapılabiliyor.

Sıcak hava balonu turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

